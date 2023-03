Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Konyaspor 28, Giresunspor 22 puana yükseldi.



Konyaspor, ligde bir sonraki maçına 17 Mart'ta Galatasaray karşısında çıkacak. Giresunspor, 10 Mart'da sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



Öte yandan Konyaspor, yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı 5. maçta da kazanamadı ve gol atamadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adil Demirbağ'ın vuruşunda, Savicevic kale çizgisinden topu çevirerek gole engel oldu.



22. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahasının dışından sert şutunda top farklı şekilde auta gitti.



32. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



40. dakikada Moreno'nun ceza sahası içinden pasında Perez'in ayakla müdahalesinin Muhammet Demir'e de çarptığı gerekçesiyle hakem Erkan Özdemir VAR incelemesinde bulundu. Hakem Erkan Özdemir oyuna devam kararı aldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





47. dakikada Pozuelo'nın ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.



74. dakikada Moreno'nun ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği şutunda top auta gitti.



78. dakikada orta sahadan yapılan uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Sainz'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sehic gole izin vermedi.



90+2. dakikada Muric'in ceza sahası dışından sert şutunda top kale direğinden oyun alanına döndü.



90+8. dakikada serbest vuruş için topun başına geçen Muric'in şutunda top üst direkten auta gitti.



Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Erkan Özdamar, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp



Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 72 Paz), Bouchalakis, Moreno (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Pozuelo (Dk. 58 Çekiçi), Mahir Emreli (Dk. 58 Muric), Muhammet Demir



Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Görkem Sağlam, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 45 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 90+3 Kadir Seven), Mejia, Serginho, Savicevic (Dk. 72 Kuwas), Sainz, Bajic (Dk. 72 Murat Cem Akpınar)



Sarı kart: Dk. 18 Bouchalakis, Dk. 84 Paz, Dk. 88 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 41 Ferhat Kaplan, Dk. 85 Sainz, Dk. 88 Faruk Can Genç, Dk. 90+4 Alper Uludağ (Bitexen Giresunspor)





