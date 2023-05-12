Köln, Hertha Berlin'in umutlarını yıktı!

Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Köln, sahasında Hertha Berlin'i 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Köln, Hertha Berlin'in umutlarını yıktı!
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12 Mayıs 2023 23:32
Almanya Bundesliga 32. hafta maçında Köln, sahasında Hertha Berlin ile karşılaştı.

RheinEnergieStadion'da oynanan maçı Köln 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Selke, 39 ve 69. dakikalarda Hübers, 43. dakikada Skhiri ve 81. dakikada Huseinbasic kaydetti. Hertha Berlin'in golleri 18. dakikada Tousart ve 33. dakikada Jovetic attı.

Köln ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Alınan bu sonucun ardından Köln puanını 41 yaptı. Hertha Berlin 25 puanla ligin son sırasında yer aldı. 15. sıradaki Schalke bu hafta maçını kazanması halinde Hertha Berlin'in ligde küme düşmesi kesinleşecek.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Werder Bremen ile karşılaşacak. Hertha Berlin ise Bochum'u konuk edecek.

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