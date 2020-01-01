Kobe'nin kazasında pilot, sis yüzünden yönünü kaybetmiş olabilir

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın vefat ettiği helikopterdeki pilotun, sis yüzünden yönünü kaybetmiş olabileceğini iddia eden bir rapor ortaya çıktı.



Ocak ayında Kobe'nin ve diğer yedi yolcunun trajik bir şekilde vefat etmesine neden olan trajik helikopter kazasının pilotu Ara Zobayan, sis tarafından yönünü kaybetmiş olabilir.



Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun raporu, Zobayan'ın alçaldığı ve viraj yükselttiği açıları "yanlış algılamış olabileceğini" belirtti.



ESPN'deki habere göre:



"Federal soruşturmacılar, Çarşamba günü yayınlanan belgelerde, Kobe Bryant'ı ve diğer yedi yolcuyu öldüren yoğun siste düşen helikopterin pilotunun, iniş yaparken aslında tırmandığını bildirdi.



Ara Zobayan'ın, 26 Ocak'ta hava trafik kontrolü yapanlara telsizden ulaşırken, bulutların üzerine çıkmak için 1.200 km civarı yükseldiğini ve aslında helikopterin Los Angeles'ın kuzeybatısında çarptığı bir yamaca doğru eğildiği açıklandı.



Uzmanlar, kazadan kısa bir süre sonra uçuş yolunun Zobayan'ın yönünü kaybettiğini belirtti."



Lakers, bu yılın başlarında Staples Center'da Kobe ve Gigi Bryant için halka açık bir anma töreni düzenlemişti.



