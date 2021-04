Knicks'in radarında Mike James bulunuyor!

New York Knicks'in, EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova'nın guardı Mike James'i kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia edildi.



New York Post'tan Marc Berman, Mitchell Robinson'ın sezonu kapatmış olmasına rağmen, Knicks'in guard rotasyonunda bazı eklemeler yapmaya yöneldiğini bildirdi.



Geçtiğimiz ay başantrenörü Dimitris Itoudis ile yaşadığı bir tartışma sonrasında uzaklaştırma cezası alan James'in, o zamandan beri CSKA'daki geleceği halen belirsiz durumda.



Phoenix Suns ve New Orleans Pelicans ile 36 NBA maçında oynamış olan James, bu sezon 27 EuroLeague maçında 19.3 sayı ve 4.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



İspanya, Yunanistan ve İtalya'daki çeşitli kulüplerde forma giymiş olan 30 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın en iyi skorerlerinden biri olarak kabul ediliyor.