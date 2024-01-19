Knicks, radarına Bruce Brown'ı aldı

New York Knicks'in Toronto Raptors guardı Bruce Brown'la ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Knicks, radarına Bruce Brown'ı aldı
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19 Ocak 2024 11:33
New York Knicks'in Toronto Raptors guardı Bruce Brown'la ilgilendiği iddia edildi.

SNY'den Ian Bagley, Knicks'in geçen yaz serbest oyuncu döneminde görüştüğü Brown ile tekrar ilgilendiğini belirtti.

New York'un, yakın zamanda Indiana Pacers'tan Raptors'a takas edilen Brown'ı Toronto'dan alma olasılığını araştırdığı söylendi.

Brown bu sezon 34 maçta 12.1 sayı, 4.7 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarına sahip.

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