Klopp'tan Xherdan Shaqiri sorusuna yanıt!

, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısındahakkında konuştu.Dünya Kupası'nda attığı gol sonrasında sevincini Arnavut Kartalı hareketi ile sergileyen Shaqiri'yi Sırbistan kadrosuna almayan Klopp, konuyla ilgili açıklama yaptı.Klopp bir gazetecinin bunu sorması üzerineyanıtını verdi.Başarılı teknik adam, rakiplerine ve Sırbistan'a saygı duyduklarını belirtirken işlerinin siyaset olmadığınısözleriyle dile getirdi.