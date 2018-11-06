Klopp'tan Xherdan Shaqiri sorusuna yanıt!

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Xherdan Shaqiri hakkında konuştu.
Dünya Kupası'nda attığı gol sonrasında sevincini Arnavut Kartalı hareketi ile sergileyen Shaqiri'yi Sırbistan kadrosuna almayan Klopp, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Klopp bir gazetecinin bunu sorması üzerine ''İşimiz ve sizin işiniz insanları provoke etmek değil. Ortamı sakinleştirmeliyiz çünkü bizim işimiz siyaset değil'' yanıtını verdi.
Başarılı teknik adam, rakiplerine ve Sırbistan'a saygı duyduklarını belirtirken işlerinin siyaset olmadığını ''Şu an Sırbistan'dayız ve %100 saygı duyuyoruz. Siyaset insanlar ve hayat üzerinde her zaman etkili olmuştur ama biz futbol oynamak için buradayız'' sözleriyle dile getirdi.
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Dünya Kupası'nda attığı gol sonrasında sevincini Arnavut Kartalı hareketi ile sergileyen Shaqiri'yi Sırbistan kadrosuna almayan Klopp, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Klopp bir gazetecinin bunu sorması üzerine ''İşimiz ve sizin işiniz insanları provoke etmek değil. Ortamı sakinleştirmeliyiz çünkü bizim işimiz siyaset değil'' yanıtını verdi.
Başarılı teknik adam, rakiplerine ve Sırbistan'a saygı duyduklarını belirtirken işlerinin siyaset olmadığını ''Şu an Sırbistan'dayız ve %100 saygı duyuyoruz. Siyaset insanlar ve hayat üzerinde her zaman etkili olmuştur ama biz futbol oynamak için buradayız'' sözleriyle dile getirdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın