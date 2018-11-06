  •  
    Arsene Wenger sürprizi! Anlaşmaya çok yakınlar
  •  
    Negredo'dan Beşiktaş itirafı! 'Ayrıldım çünkü...'
  •  
    Fransızlar Valbuena'yı Mbappe'in yanına aldı
  •  
    İşte Terim'in soyunma odasındaki o konuşması
  •  
    FIFA19'u sallayan yıldız! "En pahalı 25 futbolcu"

Klopp'tan Xherdan Shaqiri sorusuna yanıt!

Kızılyıldız deplasmanına Shaqiri'yi götürmeyen Jurgen Klopp, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Klopp'tan Xherdan Shaqiri sorusuna yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 00:08
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Xherdan Shaqiri hakkında konuştu.

Dünya Kupası'nda attığı gol sonrasında sevincini Arnavut Kartalı hareketi ile sergileyen Shaqiri'yi Sırbistan kadrosuna almayan Klopp, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Klopp bir gazetecinin bunu sorması üzerine ''İşimiz ve sizin işiniz insanları provoke etmek değil. Ortamı sakinleştirmeliyiz çünkü bizim işimiz siyaset değil'' yanıtını verdi.

Başarılı teknik adam, rakiplerine ve Sırbistan'a saygı duyduklarını belirtirken işlerinin siyaset olmadığını ''Şu an Sırbistan'dayız ve %100 saygı duyuyoruz. Siyaset insanlar ve hayat üzerinde her zaman etkili olmuştur ama biz futbol oynamak için buradayız'' sözleriyle dile getirdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için