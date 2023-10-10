Sacramento Kings'in, tecrübeli guard Jeremy Lamb ile yollarını ayırmaya karar verdiği bildirildi.
The Sacramento Bee'den Jason Anderson'a göre Lamb'in, serbest bırakılmasının ardından basketbol yolculuğuna Kings'in G League bağlantılı ekibi Stockton Kings'e katılarak devam etmesi bekleniyor.
2012 NBA draftında 12. sıradan seçilen Lamb, önceki sezonu NBA takımı olmadan geçirmişti.
2021-22 sezonunda 17 maç boyunca Kings formasını giymiş olan Lamb, maç başına 18,9 dakikada ortalama 7,9 sayı, 3,5 ribaund ve 1,8 asist ile oynamıştı.
The Sacramento Bee'den Jason Anderson'a göre Lamb'in, serbest bırakılmasının ardından basketbol yolculuğuna Kings'in G League bağlantılı ekibi Stockton Kings'e katılarak devam etmesi bekleniyor.
2012 NBA draftında 12. sıradan seçilen Lamb, önceki sezonu NBA takımı olmadan geçirmişti.
2021-22 sezonunda 17 maç boyunca Kings formasını giymiş olan Lamb, maç başına 18,9 dakikada ortalama 7,9 sayı, 3,5 ribaund ve 1,8 asist ile oynamıştı.