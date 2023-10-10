Sacramento Kings'in, tecrübeli guard Jeremy Lamb ile yollarını ayırmaya karar verdiği bildirildi.



The Sacramento Bee'den Jason Anderson'a göre Lamb'in, serbest bırakılmasının ardından basketbol yolculuğuna Kings'in G League bağlantılı ekibi Stockton Kings'e katılarak devam etmesi bekleniyor.



2012 NBA draftında 12. sıradan seçilen Lamb, önceki sezonu NBA takımı olmadan geçirmişti.



2021-22 sezonunda 17 maç boyunca Kings formasını giymiş olan Lamb, maç başına 18,9 dakikada ortalama 7,9 sayı, 3,5 ribaund ve 1,8 asist ile oynamıştı.



