Kim Min-Jae, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci dönüyor!

Fenerbahçe'de cezalı oyuncular Kim Min-Jae ve Altay Bayındır ile sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci geri dönüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kim Min-Jae, Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci dönüyor!
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26 Ekim 2021 11:49
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Kim Min-Jae ile sportmenliğe aykırı hareti nedeniyle 1 maç ceza alan Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlıkdan kurtulan İrfan Kahveci kadroya geri dönüyor.

Trabzonspor karşılaşmasında çift sarıdan kırmızı gören Kim Min-Jae ile sportmenlik dışı hareketi nedeni ile Alanyaspor'a karşı forma giyemeyen Altay Bayındır, Konya'da sahada olacak. Cezası sona eren bu iki futbolcunun yanı sıra sakatlıkdan kurtulan İrfan'ın da 11. haftada görev alması bekleniyor.
Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarıına başlarken, Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.


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