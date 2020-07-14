Kevin N'Koudou, Fenerbahçe'ye karşı yok!

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kevin N'Koudou, Fenerbahçe'ye karşı yok!
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14 Temmuz 2020 00:39
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon üç kez sarı kart görerek ceza sınırında olan N'Koudou, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.



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