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Kerr: "Luka Doncic bence bir All-Star"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in bir "All-Star" olduğunu söyledi.

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in bir "All-Star" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gece oynanan Warriors - Mavericks karşılaşmasında 26 sayı ile oynayan Doncic için, koç Kerr şu açıklamalarda bulundu:

"İnanılmaz. Üst düzey basketbol konusunda tecrübeli olduğunu görebiliyorsunuz. Her zaman kendi ivmesinde ilerliyor. Eminim kendisini tanımayıp, hakkında şüpheci yaklaşımda bulunanları duymuştur. Ve kesinlikle bunun sonucunda kendini tanıttı. Ligin geleceğini düşünerek, kendisini izlemek zevkli."

Kerr, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Adam çaylağa pek benzemiyor. Onu TV'de izleyene ve bizimle oynayana dek pek tanımıyordum, fakat bulunduğu yerle kıyasla kendisinden bekleyeceğinizden daha güvenli biri. Başka bir ülkeden gelen 19 yaşında bir çocuğa göre. Muazzam bir oyuncu. Bence şimdiden bir All-Star. Oylama olaylarının nasıl döneceğini bilmiyorum, ama bana All-Star bir oyuncu gibi gözüküyor. Bazı adamlar kendini gösterir. Yaptıklarını ve oyun için ne anlama geldiklerini görürsünüz. Ve bu sene olamazsa, eminim yakın zamanda All-Star olacaktır."

Doncic, sezonda 20.2 sayı, 5.0 asist ve 6.7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.




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