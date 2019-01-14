Kerr: "Luka Doncic bence bir All-Star"

İLGİLİ VİDEO

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Dallas Mavericks çaylağı Luka Doncic'in bir "All-Star" olduğunu söyledi.Geçtiğimiz gece oynanan Warriors - Mavericks karşılaşmasında 26 sayı ile oynayan Doncic için, koç Kerr şu açıklamalarda bulundu:Kerr, ifadelerine şu şekilde devam etti:Doncic, sezonda 20.2 sayı, 5.0 asist ve 6.7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.