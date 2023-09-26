Kerr, kariyerine Warriors'ta devam edeceğinden emin

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, sözleşmesindeki belirsizliğe rağmen Warriors'taki geleceğinden oldukça emin bir profil çizdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kerr, kariyerine Warriors'ta devam edeceğinden emin
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26 Eylül 2023 13:12
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, sözleşmesindeki belirsizliğe rağmen Warriors'taki geleceğinden oldukça emin bir profil çizdi.

Warriors yeni bir sezona başlamaya hazırlanırken, Kerr ise takımla olan mevcut sözleşmesinin son yılına giriyor.

Uzatma henüz kesinleşmemiş olsa da Kerr, dört NBA şampiyonluğuna yönlendirdiği Golden State takımına liderlik etmeye devam edeceğine dair sarsılmaz güvenini sürdürüyor.

Kerr'ün sözleşme durumu antrenman kampına sadece bir hafta kala yaklaşırken belirsizliğini korusa da, Warriors koçu devam eden müzakerelerden negatif bir hava almadığını gösterdi.

Kerr, Warriors'ta kalma konusundaki iyimserliğini dile getirerek, takım sahipleriyle birlikte çalışmaya devam etme konusundaki güçlü arzusunu şu şekilde dile getirdi:

"Buradaki konumum konusunda hislerim oldukça olumlu yönde. Burada olmak istiyorum. Mike (Dunleavy) ve Joe'nun (Lacob) da beni burada istediklerini biliyorum ve bu yüzden bir şeyler yapılacağına eminim.

Bu konuda hiç stresli değilim. İster bir yılım kalsın, ister uzatma imzalayayım, hiç fark etmez, her türlü koçluk yapabilecek durumdayım. Ama kesinlikle burada kalacağımı düşünüyorum."

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