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Kerr: "Kadroya Zaza Pachulia ve David West gibi adamlar lazım"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın kadroda daha deneyimli oyunculara ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, takımın kadroda daha deneyimli oyunculara ihtiyacı olduğunu kabul etti.

2020 serbest oyuncu dönemi başladığında, Kerr, Golden State'in geçmişte Zaza Pachulia ve David West'i eklemesine benzer şekilde, Warriors'ın bazı veteran adamlarla sözleşme imzalayabileceğinden umutlu.

Kerr, 2019-20 sezonunda Warriors'ın gençlerle dolu kadrosu sorulduğunda, The Athletic'den Anthony Slater'a şunları söyledi:

"Serbest oyuncu döneminde bir veya iki veteran eklemek istiyoruz, ancak bunun mümkün olup olmadığını bile bilmiyorum. Her şeyin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Yani neredeyse, serbest oyuncu döneminde bir Zaza Pachulia veya David West ekleyemezsek, bunu kadroda yapabilmeliyiz. Bu yüzden, Shaun ve LB'nin bu rehberliğin bir kısmını sağlamalarının, burada olmalarının büyük bir parçası olduğunu düşünüyorum."

Warriors'ın, önümüzdeki sezon yıldız şutörleri Stephen Curry ve Klay Thompson'ın dönmesiyle, tekrar playofflara yükselmeleri bekleniyor.


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