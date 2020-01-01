Kerr, Giannis Antetokounmpo sorusunu pas geçti!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, tartışmalara sebep olmaması adına, Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya yanıt vermedi.



Kerr, ünlü basketbol analisti Bill Simmons ile, basketbol hakkında birçok şeyden konuştuğu 'Bill Simmons Podcast'in konuğu oldu. Ancak Simmons, Giannis hakkında bir soru sorduğunda, Kerr bunun hakkında konuşmamaya karar verdi.



Aralarındaki diyalog, şu şekilde ilerlemişti:



Simmons: "Sanırım buna cevap verebilirsin. Bunun ayartma ihlali olduğunu düşünmüyorum. Giannis aslında 2.10'luk bir guard. Ama sadece bu kadar mı? Giannis sadece teke tek oyuncusu mu, yoksa daha fazlası olduğunu düşünüyor musun? Yoksa tek göreceğimiz özelliği bu mu?"



Kerr: "(Gülüşmeler) Medya Steve'i burada değil, Bill."



Simmons: "Cevap bile veremez misin?!"



Kerr: "'Koç Steve' para cezasına çarptırılmak istemiyor. Özellikle serbest oyuncu olacak adamlar ve benzeri şeyler için."



Antetokounmpo tüm sezon boyunca, Warriors'a gideceğine dair söylentilerin merkezindeydi. Söylentiye göre, Bucks eğer bu sezon şampiyon olamazsa, son MVP'nin takımını terk edebileceği konuşuluyordu.



