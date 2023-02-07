Kerim Alıcı'dan Taner Savut için yardım çağrısı

Ülkemizin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinde İzmirli futbolcu Kerim Alıcı da enkaz altından kurtuldu. Altınordu altyapısında ikiz kardeşi Barış Alıcı'yla birlikte yetişip bu kulüpte 6 yıl profesyonel olarak forma giydikten sonra önce 2020'de Göztepe'ye, ardından sezon başında Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'a transfer olan 25 yaşındaki sağ bek Kerim, kabusu yaşadı. Pazar akşamı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan Hatayspor-Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen futbolcu, aynı gece takım arkadaşlarıyla birlikte saat 04.17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depreme yakalandı.



Üzerine odanın duvarı devrilip kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan futbolcunun birçok takım arkadaşı ve hocaları da son anda kurtuldu. Kasımpaşa maçında 90+7'nci dakikada Hatayspor'un galibiyet golünü atan Kerim'in 31 yaşındaki Ganalı takım arkadaşı Christian Atsu ise kaldığı binanın enkazından depremden yaklaşık 30 saat sonra yaralı olarak çıkarılabildi. Kendi durumunu unutup arkadaşları için yardım çağrısı yapan Kerim Alıcı, aramalara ve mesajlara dönemediğini ifade ederek, enkaz altında kalanlar için dua beklediklerini belirtti. Kerim Alıcı, sportfif direktör Taner Savut'un ise hala enkaz altında olduğunu ve arama kurtarma çalışmaları için yardım gerektiğini bildirdi.



KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA



Kerim'in ufak tefek çizik ve kanamalar dışında önemli bir sağlık probleminin olmadığını belirten Samsunspor futbolcusu ikiz kardeşi Barış Alıcı ise "Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan" açıklamasını yaptı.



DUALAR TANER SAVUT İÇİN



Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'yla Hatay'da yıkılan aynı binada enkaz altında kalan kulübün İzmirli sportif direktörü Taner Savut'tan müjdeli haber bekleniyor. İzmirspor'da profesyonel olup ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutan 49 yaşındaki Savut, birçok kulüpte futbolcu olarak forma giydikten sonra Ege'de Manisa Futbol Kulübü'nde 2 farklı dönemde sportif direktörlük yaptı. Manisa FK'da geçen sezon çalıştıktan sonra sezon başında Hatayspor'la anlaşan Savut'un enkaz altında olduğu belirtildi. Evli ve 1 kız babası Taner Savut'un Manisa'da yaşayan ailesi de umutla gelecek haberi bekliyor.



BUCASPOR'DAN YARDIM ÇAĞRISI



TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'in fizyoterapisti Burak Yıldırım'ın ailesinin Gaziantep'te enkaz altında kaldıkları öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, "Fizyoterapistimiz Burak Yıldırım'ın ailesi Gaziantep İslahiye ilçesi Dervişpaşa Mahallesi Molla Hasan Caddesi Kardelen Apartmanında enkaz altında kalmıştır. Kendilerinin sesi duyulmakta fakat iletişim kurulamamaktadır. Bucaspor 1928 olarak AFAD ve tüm yetkili kurumlardan ailenin kurtarılması ve durumları ile ilgili bilgi alınması konusunda acil yardım beklemekteyiz" çağrısı yaptı. Daha önce Göztepe forması giyen Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş, 7.7'lik ilk depremde ikinci kattan atladığı için ayağından ciddi şekilde yaralanırken, önceki yıllarda Karşıyaka'yı çalıştıran Ahmet Taşyürek ve Göztepe'de görev yapan İlhan Palut'un memleketleri Hatay'daki birçok yakınının enkaz altında kaldığı öğrenildi.





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