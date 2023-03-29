Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu

Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta dünya şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem Kurnaz, dünya şampiyonu oldu
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29 Mart 2023 21:02
Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Durres kentinde düzenlenen şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Kerem Kurnaz, silkmede 183 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyaya kazandı. Kerem Kurnaz, koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsebakalar sonrası milli sporcuya madalyasını takdim etti.

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

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