Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Benfica farka koştu

Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Benfica evinde Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu, hat-trick ile yıldızlaştı.

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Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Benfica farka koştu
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27 Ekim 2024 22:55
Son güncelleme 27 Ekim 2024 22:57
Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Luis Freire'nin yönetimindeki Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.

Estadio da Luz'da oynanan maçta Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12, 16 ve 45+2'de gelirken, Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.

Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.

Bu maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 8. resmi maçta 8 gol 2 asistlik performansa ulaşmış oldu.

Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 19'a yükseltirken, Rio Ave 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Farense ile karşılaşırken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.

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