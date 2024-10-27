Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Bruno Lage'nin ekibi Benfica evinde Luis Freire'nin yönetimindeki Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.
Estadio da Luz'da oynanan maçta Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu.
Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12, 16 ve 45+2'de gelirken, Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.
Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.
Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 19'a yükseltirken, Rio Ave 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Farense ile karşılaşırken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.
Estadio da Luz'da oynanan maçta Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu.
Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12, 16 ve 45+2'de gelirken, Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.
Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.
🔥🔥🔥KEREM AKTÜRKOĞLU pic.twitter.com/Sru3kxBbAf
— Sporxtv (@sporxtv) October 27, 2024
Bu maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 8. resmi maçta 8 gol 2 asistlik performansa ulaşmış oldu.
Kerem Aktürkoğlu🔥🔥🔥Hat-Trickpic.twitter.com/8UqL7w8eq5
— Sporx (@sporx) October 27, 2024
Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 19'a yükseltirken, Rio Ave 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Farense ile karşılaşırken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.