Kerem Aktürkoğlu: 'Ben kötü oynamıyorum'

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrası açıklama yaptı.



Kerem yaptığı açıklamada, "Güzel maç oldu, iyi oynadık. Yoğun bir fikstürden geçtik, bu bizi biraz yıprattı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi gidiyoruz. Yeni bir takımız. Birbirimize alışma sürecimiz var. Birbirimzie alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak." dedi.



Kerem, "Unutulmasın ki, biz geçen senenin şampiyonuyuz. Şampiyon takımız. Öz güveni yakaladıktna sonra her şey çok daha güzel olacak." şeklinde konuştu.



"TÜRKLERİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYELİM"



Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Futbol izleyicilerinden ricam olacak. Kendim için değil, genel olarak söylüyorum. karakterli ve yetenekli futbolculara sahibiz. Türk futbolcuları değersizleştirmeye çalışıyorlar, değersizleştirmeyelim. Ben olurum, başkası olur. Bu çok önemli. Öz güven çok önemli. Türk futbolu açısında kıymetli şeylerden bir tanesi bu." açıklaması yaptı.



"KİME GÖRE KÖTÜ"



Eleştirilerle ilgili olarak, "Son dönemde eleştirildin, haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?" sorusuna başarılı oyuncu, "Haksızlık demeyelim de kötü performansı değerlendirebiliriz. Kime göre kötü? Ben saha içerisinde takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Analizlerde de hocalarımızla aynı şeyleri düşünüyoruz. Hatalar oluyor. Hata yapıyorum diye geri plana çekilmedim. Sahada korkmadan, çekinmeden oynarım. Bu da oyun stilimden dolayı farklı gözüküyor. Çok top kaybetmişim gibi gözüküyor. Ben deneyerek bir şeylere sahip oldum. Bu noktaya öyle geldim. Galatasaray'da kaptanlığa bir şeyleri yaparak, çalışarak geldim. Bundan sonra gol atamayabilirim, asist yapamayabilirim. Önemli değil, takım kazansın. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Lig'nde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"GAYET GÜZEL BİR KURA"



Şampiyonlar Ligi rakiplerini de değerlendiren Kerem, "Gayet güzel, zor bir kura. Ama Galatasaray her zaman bu zorlu fikstürlerin üzerinden gelmiştir. Şampiyonlar Ligi'nin güzel yanı kaliteli rakiplere karşı oynamaktır. Gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Kaliteli bir takımız. Kaliteli oyuncularla idman yaparak kendimi geliştiriyorum. Onlarla oynamak keyif. Onlardan sürekli bir şey öğreniyorum. Forma rekabeti takıma güzel yansıyacaktır." açıklamasını yaptı.



ICARDI İLE OLAN UYUMU



Aktürkoğlu, Icardi ile olan uyumuyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Mauro Icardi ile güzel bir konuşmamız oldu ama burada söyleyemem. Benimle ilgili güzel şeyler söylüyor. Saha içerisinde hep ne yapacağımızı konuşuyoruz. Çok güzel arkadaşlık, dostluk ve ağabeylik yapıyor. Beni çok rahatlatıyor. Ben de pas ve asistlerimle onu rahatlatmaya çalışıyorum. Karakterli ve çok kaliteli futbolcu. Onunla oynamak, keyif ve gurur. Yine attı golünü. Kaçta tane oldu bilmiyorum. Duracak gibi gözükmüyor."