Veteran pivot Kenneth Faried'in bu hafta Los Angeles Lakers ile çalışacağı bildirildi.



Faried, NBA'de en son 2018-19 sezonunda Houston Rockets forması giymiş ve 25 maçta 12.9 sayı ve 8.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Bir sonraki sezonda ise Çin'in Zhejiang Lions ekibiyle kısa bir süre geçirmişti.



31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz ay Portland Trail Blazers'ın yaz ligi kadrosunda yer almış ve Las Vegas'ta oynadığı üç maçta 5.7 sayı, 8.3 ribaund ve 1.3 blok ortalamalaır kaydetmişti.



Denver Nuggets'ın on yıl önce 22. sıradan Draft ettiği Faried, kolej ve profesyonel kariyeri boyunca güvenilir bir ribaundçı olmuştu.



