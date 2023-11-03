Kemal Özdeş: 'Hakemler sonuca etki etmedi'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.



"TOPU BİLEREK VERDİK"



Maçın ilk devresini değerlendiren Özdeş, "Galatasaray'ın bu statta oynadığı oyunlarda ilk 30 dakika tempo, baskı, karşılama... Ona uygun bir formatla başlamayı düşündük. 30 dakika istediğimiz gibi oldu. Onları pozisyonsuz bıraktık. Biz de çok etkili çıkış yaptık ve gol olabilirdi ikisi. Gol olsa, başka bir şey olurdu. 33'te ilk yediğimiz golde, topun kontrolü bizdeyken ikili mücadele ve top kaybı. Ona itiraz olurken, bir şutla rakip takım öne geçti. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olmamız gerektiğini söyledi. İlk yarıda topu bilerek rakibe verdik, bu güvenli bir oyun oldu." dedi.



"HAKEM ETKİ ETMEDİ"



Maçın hakemi için konuşan Özdeş, " İkinci yarı biz karşıladık ve becerili olduk. Çok adamla oynamaya çalıştık. Bir penaltı teması aradı sanırım oyuncumuz, devam edebilse... 5 kişi itiraz ettik ve kaleci çabuk başladı. Kötü bir gol yedik. Galatasaray'ın daha farklı goller atması gerekiyordu, basit hatalar gol yemek ciddi sıkıntı. Oyuncularımı kutluyorum. Yediğimiz gol işimizi bozdu. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a kaybettik. Diğerlerine kaybettik. Bu basit golleri itiraz sonrası yememeliyiz. Buna çare bulmalıyız. Takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum. Galatasaray'ı kutluyorum. Hakemler sonuca etki edecek bir şey yapmadı. Bu tip atmosferlerde takdir hakları bir tık onlar için daha fazla oluyor. Bu oyunu geriyor, konsantrasyonu uzaklaştırıyor. Bunu da yönetmek lazım. 100 dakika uzamış, 2-3 pozisyona girmemiz lazımdı. Ona üzülüyorum ." ifadelerini kullandı.