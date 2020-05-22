Keçiörengücü'nde ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı

Keçiörengücü'nde, 2. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Keçiörengücü'nde ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı
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22 Mayıs 2020 14:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde, 2. kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Aktepe Tesisleri'mizde tedbir amaçlı ikincisi yapılan Kovid-19 PCR testinde de pozitif bulguya rastlanmadı." denildi.

Mor-beyazlılar çalışmalarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

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