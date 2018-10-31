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Kayserispor'dan farklı tarife!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor, 3. Lig 2. Grup ekibi Pazarspor'u 6-1 mağlup etti ve tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Kayserispor'dan farklı tarife!
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31 Ekim 2018 18:53
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Kayserispor ile 3. Lig 2. Grup temsilcisi Pazarspor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaştı. Kayserispor, üstün oynadığı maçta Pazarspor'u 6-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kayserispor'a farklı galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Asamoah Gyan, 52'de Bilal Başacıkoğlu, 59'da Mert Özyıldırım, 60'da Bernard Mensah, 72. dakikada Oleksandr Kucher ve 79'da Silvestre Varela kaydetti.

Pazarspor'un tek sayısını ise 24. dakikada Tamer Arıcı attı.

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