Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kayserispor, Göztepe ile karşı karşıya geldi.RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandıKayserispor'un golünü 60. dakikadakaydetti.Göztepe'ye beraberliği getiren golü 85. dakikadakaydetti.Bu sonucun ardından, 1 maçı eksik olan Kayserispor, puanını 3 yaptı. Göztepe ise puanını 9'a çıkardı.Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Kayserispor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Göztepe, Beşiktaş'ı ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.21. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mane'nin şutunda kaleci soluna uzanarak topu çeldi. Dönen topu takip eden Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lis, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.