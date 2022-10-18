Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Kayserispor, sahasında 3. Lig 2. Grup takımlarındsan Iğdır FK'yı konuk etti.
Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İlhan Parlak ve 84. dakikada Majid Hosseini attı. Iğdır FK'nın tek golü 47. dakikada Batuhan Kurt'tan geldi.
Bu sonucun ardından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İlhan Parlak ve 84. dakikada Majid Hosseini attı. Iğdır FK'nın tek golü 47. dakikada Batuhan Kurt'tan geldi.
Bu sonucun ardından Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ