Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Yukatel Kayserispor'da, yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
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28 Haziran 2022 12:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, yeni sezon öncesi bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbolcular Mustafa Pektemek, Cenk Gönen, Hayrullah Erkip, Ethem Balcı ve Emin Can Uysal kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcuların, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları da gerçekleştirildi.

 

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