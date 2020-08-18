Kayseri'de 2,5 yıl sonra ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Kayseri'de 2,5 yıl sonra ayrılık
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18 Ağustos 2020 18:37
Hes Kablo Kayserispor, forvet oyuncusu Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Artem Kravets. 2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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