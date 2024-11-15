Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında cumartesi günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.
Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.
Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün
A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.
Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.
A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.
Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.
A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.
Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün
A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.
Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.
A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Stat
|O
|G
|B
|M
|Adana 5 Ocak Fatih Terim
|5
|2
|2
|1
|Alanya Oba
|2
|2
|0
|0
|Alsancak
|1
|0
|1
|0
|Ankara 19 Mayıs
|28
|14
|5
|9
|Ankara İstiklal
|1
|0
|0
|1
|Antalya
|10
|6
|3
|1
|Antalya Atatürk
|3
|1
|0
|2
|Bursa Atatürk
|8
|3
|2
|3
|Bursa Büyükşehir Belediye
|1
|0
|0
|1
|Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
|3
|3
|0
|0
|Denizli Atatürk
|2
|0
|1
|1
|Diyarbakır
|1
|1
|0
|0
|Eskişehir Yeni
|5
|3
|1
|1
|Gaziantep Kalyon
|1
|1
|0
|0
|Gürsel Aksel
|2
|2
|0
|0
|Hüseyin Avni Aker
|4
|2
|2
|0
|İsmetpaşa
|1
|1
|0
|0
|İzmir Atatürk
|34
|13
|11
|10
|Kamil Ocak
|1
|0
|0
|1
|Konya Büyükşehir
|8
|4
|2
|2
|Manisa 19 Mayıs
|1
|0
|0
|1
|Papara Park
|1
|0
|0
|1
|Samsun 19 Mayıs
|1
|1
|0
|0
|Samsun Yeni 19 Mayıs
|2
|2
|0
|0
|Tevfik Sırrı Gür
|1
|1
|0
|0
|Yeni 4 Eylül
|1
|0
|0
|1
|Yeni Rize
|1
|0
|1
|0
|TOPLAM
|129
|62
|31
|36