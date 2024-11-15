Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında cumartesi günü Galler'i konuk edecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'de daha önce çıktığı 3 müsabakayı da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geliyor
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15 Kasım 2024 13:48
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında cumartesi günü Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün

A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.

Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Stat O G B M
Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1
Alanya Oba 2 2 0 0
Alsancak 1 0 1 0
Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9
Ankara İstiklal 1 0 0 1
Antalya 10 6 3 1
Antalya Atatürk 3 1 0 2
Bursa Atatürk 8 3 2 3
Bursa Büyükşehir Belediye 1 0 0 1
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0
Denizli Atatürk 2 0 1 1
Diyarbakır 1 1 0 0
Eskişehir Yeni 5 3 1 1
Gaziantep Kalyon 1 1 0 0
Gürsel Aksel 2 2 0 0
Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0
İsmetpaşa 1 1 0 0
İzmir Atatürk 34 13 11 10
Kamil Ocak 1 0 0 1
Konya Büyükşehir 8 4 2 2
Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1
Papara Park 1 0 0 1
Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0
Samsun Yeni 19 Mayıs 2 2 0 0
Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0
Yeni 4 Eylül 1 0 0 1
Yeni Rize 1 0 1 0
TOPLAM 129 62 31 36
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