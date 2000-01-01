Kawhi, Toronto'nun tekrar şampiyon olacağına inanmamış!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, eski takımı Toronto Raptors'ın şampiyonluğu tekrarlayacak kadar iyi olmadığına inandığı iddia edildi.



Kawhi, Clippers'la imzaladığı önceki yaz, memleketine dönmeyi seçmişti. TSN Sports'tan Josh Lewenberg'e göre, Leonard'ın kararının ana nedeni, memleketinde oynama arzusu olmasına rağmen, Raptors ekibinin şampiyonluğu tekrar edecek kadar iyi olmamasına inanmasıydı:



"Clippers'ı seçmesinin tabii ki başka nedenleri vardı, özellikle de başta gelen, evine dönme arzusuydu. Ama bir kaynağa göre, Kawhi'ın geçen yaz Toronto'da onlarla buluştuğunda Raptors'a söylediği şeylerden biri de, şampiyonluğu tekrar edecek kadar iyi olduklarını düşünmemesiydi."



"Kararından pişman olmayabilir, ki Kawhi bana pek çok pişmanlıkla yaşayan biri olarak gelmiyor ve sonuçta memleketinde oynamaya gitti, ama hiç değilse, şimdi Toronto'da arkasında ne bıraktığını biliyor. Yeterince iyi olurlardı."



ÜÇ SEÇİM ARASIDAN TERCİH YAPMIŞTI



Leonard, Raptors'ı Kyle Lowry ve diğerleriyle birlikte takım tarihindeki ilk şampiyonluğuna taşımış ve Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.



Eski San Antonio Spurs süperstarı, geçtiğimiz yaz üç opsiyon arasından seçim yapmak zorunda kalmıştı: LA Lakers'ta Anthony Davis ve LeBron James ile güçlerini birleştirmek, başka bir süperstarın yardımıyla Clippers'ın lideri olmak ya da son şampiyon ile yeniden anlaşmak.



Kawhi, Los Angeles'ta oynamak isteyen George ile beraber Clippers'la sözleşme imzalamıştı. Leonard'ın ayrılmasına rağmen Raptors, 2019-20 sezonunda Doğu'daki en iyi ikinci dereceyi yakalamış, Orlando'daki Doğu Konferansı Finalleri'nde oynamaya yaklaşmış, fakat Boston Celtics'e playofflarda elenmişti.



