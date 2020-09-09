Katarlılar istedi, Galatasaray reddetti

Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

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Katarlılar istedi, Galatasaray reddetti
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09 Eylül 2020 13:00
Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.

Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi. Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.

 



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