Katarlılar istedi, Galatasaray reddetti

Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı.



Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi. Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.







