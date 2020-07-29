Kasımpaşa'dan Quaresma'ya veda

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Kasımpaşa'dan Quaresma'ya veda
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29 Temmuz 2020 16:16
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz"

BRAGA İDDİASI

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'in göreve geldiği Braga'nın Quaresma'ya talip olduğu iddia ediliyor. Transfer gerçekleşirse Portekizli oyuncu 5  sene sonra ülkesine geri dönecek. 
Süper Lig'in 2019-2020 sezonu başında Beşiktaş'tan transfer edilen Quaresma; lacivert-beyazlı formayla 26 maçta bin 537 dakika süre alıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.  

 


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