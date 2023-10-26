Kasımpaşa'nın konuğu İstanbulspor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Cuma günü İstanbulspor'u konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.



Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 15 puanla 6. sırada girdi.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.



İstanbulspor ise ligin 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.



Bir maçı eksik sarı-siyahlı ekip oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.



