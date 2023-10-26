29 Ekim

Kasımpaşa'nın konuğu İstanbulspor

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Cuma günü İstanbulspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'nın konuğu İstanbulspor
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26 Ekim 2023 13:18
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Cuma günü İstanbulspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 15 puanla 6. sırada girdi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbulspor ise ligin 9. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Bir maçı eksik sarı-siyahlı ekip oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.

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