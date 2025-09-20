Karşıyaka taraftarıyla Balıkesir önünde buluşuyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni kadrosuyla sezona ilk iki maçını kazanıp zirve ortağı olarak başlayan Karşıyaka 21 Eylül Pazar günü henüz galibiyeti bulunmayan iddialı rakibi Balıkesirspor'u ağırlayacak.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.



Sezonun ilk haftasında Afyonspor'u cezası nedeniyle boş tribünler önünde ağırlamak zorunda kalan Karşıyaka bu maçla yaklaşık 5 ay sonra ligde taraftarıyla buluşacak.



Yeşil-kırmızılı ekip grupta Afyonspor ve Kütahyaspor'u 2-1'lik sonuçlarla mağlup ederken, Balıkesirspor ise ilk iki haftada Söke 1970 SK'yla 1-1 berabere kalarak evinde Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilmişti.