Karşıyaka taraftarıyla Balıkesir önünde buluşuyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni kadrosuyla sezona ilk iki maçını kazanıp zirve ortağı olarak başlayan Karşıyaka 21 Eylül Pazar günü henüz galibiyeti bulunmayan iddialı rakibi Balıkesirspor'u konuk edecek.

calendar 20 Eylül 2025 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka taraftarıyla Balıkesir önünde buluşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni kadrosuyla sezona ilk iki maçını kazanıp zirve ortağı olarak başlayan Karşıyaka 21 Eylül Pazar günü henüz galibiyeti bulunmayan iddialı rakibi Balıkesirspor'u ağırlayacak.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

Sezonun ilk haftasında Afyonspor'u cezası nedeniyle boş tribünler önünde ağırlamak zorunda kalan Karşıyaka bu maçla yaklaşık 5 ay sonra ligde taraftarıyla buluşacak.

Yeşil-kırmızılı ekip grupta Afyonspor ve Kütahyaspor'u 2-1'lik sonuçlarla mağlup ederken, Balıkesirspor ise ilk iki haftada Söke 1970 SK'yla 1-1 berabere kalarak evinde Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilmişti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.