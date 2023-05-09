Karşıyaka'da gözler kongrede

Yeşil-kırmızılılarda bu ay yapılması gereken olağan mali genel kurulun seçimli olmasını talep ederek başkanlığa aday olacağını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, pazar günü birlikte hareket ettiği eski yöneticiler ve iş adamlarıyla beraber camiayla buluşarak gövde gösteri yaparken, Başkan Turgay Büyükkarcı yönetiminin kararı bekleniyor.



Kaf-Kaf'ta 5.5 yıldır aralıksız başkanlık koltuğunda oturup, transfer yasağını açmasına rağmen futboldaki başarısız tablo yüzünden istifaya davet edilen Turgay Büyükkarcı'nın seçimli kongreye 1 sene daha olduğu gerekçesiyle sandığa gitmeyi düşünmediği bilinirken, yönetimin yeni hafta başında mali kongrenin kararını alması bekleniyor. Mali kongrenin ilk tarihi bu ayın son haftası, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağından ikinci tarihi ise haziranın ilk haftası olacak.



ERGÜLLÜ BEKLEMEDE



Seçimli kongre kararı çıkmazsa sandığa gitmek için üyelerden noter tasdikli imza toplamayı da alternatifler arasında değerlendiren İlker Ergüllü ve arkadaşlarının şimdilik yönetimin kararını bekleyeceği öğrenildi. Kulüpte yeni yönetim seçimi yapılması için mali kongrede kongre divanına katılımcıların yüzde 10'unun imzasıyla dilekçe verilip oylamaya sunulması veya mevcut yönetimin idari yönden ibra edilmemesi de seçimli genel kurula gidilmesi için değerlendiriliyor.





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