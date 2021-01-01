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Kareem'in favori uzunu, Anthony Davis!

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, modern NBA'de en sevdiği uzunun, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, modern NBA'de en sevdiği uzunun, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis olduğunu söyledi.

USA Today'den Sanjesh Singh'e konuşan Abdul-Jabbar, Davis'in hem savunmada hem de hücumda harika olduğunu açıkladı:

"Favori uzunum, Los Angeles'ta oynayan ve 3 numarayı giyen, Anthony Davis. Bence en yeteneklisi o. Boyalı alan savunmasında harika. Aynı bölgede, hücumda da harika. Bunun dışında dış bölgede de sorun yaratabiliyor. İstikrarlı olarak üçlük, orta mesafe veya uzak mesafe şutlarında isabet bulabiliyor. Bu yüzden onu seçiyorum."

Abdul-Jabbar, hem Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid hem de son MVP olan Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in iyi olduğu konusunda hemfikir olsa da, ikiliyi yeterince izlemediğini de itiraf etti:

"Ama dediğin gibi, Embiid ve Jokic de sağlam adamlar. Onları oynarken çok izlemedim. Daha çok izlersem belki fikrim değişir ama bir Laker olarak AD'yi seçeceğim. Çünkü o da olduğunu kanıtlamış durumda."

Davis geçtiğimiz sezon maç başına 21.8 sayı, 7.9 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları tutturmuştu.


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