Karagümrük'ten Joe Hart açıklaması: "Daha iyisi geliyor"

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma transferle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
Karagümrük'ten Joe Hart açıklaması: 'Daha iyisi geliyor'
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18 Ağustos 2020 17:38
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, beIN Sports'a kaleci transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Joe Hart ile anlaşamadıktan sonra Serie A'dan önemli bir kaleciyle anlaştıklarını belirten başkan, "Avrupa Kupalarına katılma amacıyla yola çıktık. Joe Hart ile ciddi görüşmeler yaptık ama anlaşamadık. Serie A'dan ondan daha iyi bir kaleci alıyoruz, yarın gelecek. Geçmişinde İtalya Milli Takımında oynamış bir kaleci alıyoruz." dedi.

Gelen teklifleri reddettiklerini belirten Süleyman Hurma, "Oyuncularımızın 6-7'sine ciddi teklifler geldi. Güçlü bir kadroyla devam etmek istiyorum, tekliflerin hemen hemen hepsini geri çevirdim. Önümüzdeki yıllarda inşallah Karagümrük hem üreten, hem de oyuncu satan bir kulüp olur ama bunu bu sene yapmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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