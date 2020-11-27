Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son hafta Medipol Başakşehir'i mağlup ederek moral buldu.



Bu hafta ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbi mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlı takım, bir yandan da transfer çalışmalarına start verdi.



Yeni Asır'da yer alan habere göre Azerbaycan'ın Qarabağ takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mahir Emreli, Beşiktaş'a önerildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 1.87'lik sol ayaklı golcüyü beğendiği ifade edilirken, henüz iki kulüp arasında bir temasın kurulmadığı da kaydedildi.



Genç futbolcu, Azerbaycan Ligi'nde çıktığı 6 maçta 6 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.



Sergen Yalçın'ın da oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı belirtiliyor.



