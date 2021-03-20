Kanoute: "İyi Müslümanlar ile kötüleri bir tutmayın"

Sevilla'nın eski futbolcusu Frederic Kanoute, İslam dini için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kanoute: 'İyi Müslümanlar ile kötüleri bir tutmayın'
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20 Mart 2021 17:26
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın efsane golcüsü Frederic Kanoute, dini inancın kendisi için ne anlama geldiğini açıkladı.

İnancın kendisi için çok şey ifade ettiğini söyleyen Kanoute, "Benim için inanç her şeydir. Kulağa biraz fazla geliyor olabilir ama bence tam tersi, hayat kadar basit. İnancım; yaşamama, daha iyi olmama yardım etmiyorsa o zaman faydasızdır. Yanlış anlaşıldığımız zamanlar oluyor. Barış içinde yaşayan, daha iyi olmaya, dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışan Müslümanlarla tam tersini yapanları aynı görmek doğru değil" ifadelerini kullandı.

Karma bir ailede yetişmiş olmasının kendisine yardımcı olduğunu belirten Malili futbolcu, "Benim İslam anlayışım farklı olabilir çünkü ben din değiştirmiştim. Karma bir ailede yetişmiş olmam, olayları farklı bakış açılarından görmemi ve farklılıkları kabul etmemi sağlıyor." dedi.





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