Kadın basketbolda Türk takımları sahneye çıkıyor

OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda sezona başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda Türk takımları sahneye çıkıyor
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01 Kasım 2022 17:14
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Ankara takımları OGM Ormanspor, Nesibe Aydın ve BOTAŞ, gruplarındaki ikinci maçlarını 2 Kasım Çarşamba günü oynayacak.

D Grubu'nda yer alan OGM Ormanspor, yarın saat 16.00'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda Polonya ekibi VBW Arka Gdynia'yı konuk edecek. İki takım da gruptaki ilk maçlarını kazandı.

E Grubu'nda mücadele eden Nesibe Aydın da 2 Kasım Çarşamba saat 17.00'de Romanya ekibi ACS Sepsi-SIC takımını TOBB-ETÜ Spor Salonu'nda ağırlayacak. Gruptaki ilk maçlarını iki takım da galibiyetle tamamladı.

F Grubu'nda ise BOTAŞ, Macaristan'da UNI Gyor'e konuk olacak. Gyor Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. BOTAŞ, gruptaki ilk maçını kaybederken, Macar ekibi ise gruba galibiyetle başladı.

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