Juventus'ta ayrılık açıklandı! Katar'a transfer...

Serie A ekiplerinden Juventus, 31 yaşındaki Medhi Benatia'nın ayrılığını resmen duyurdu.
Juventus, Medhi Benatia'nın 8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.
Ayrıca sözleşmede 8 milyon euroya ek olarak maksimum 2 milyon euro da bonus bulunuyor.
MANU'YU REDDETTİ
İtalya basınında yer alan haberlerde; Benatia'nın Manchester United'ın teklifini reddettiği ve Katar'da 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.
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Juventus, Medhi Benatia'nın 8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.
Ayrıca sözleşmede 8 milyon euroya ek olarak maksimum 2 milyon euro da bonus bulunuyor.
MANU'YU REDDETTİ
İtalya basınında yer alan haberlerde; Benatia'nın Manchester United'ın teklifini reddettiği ve Katar'da 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın