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Juventus'ta ayrılık açıklandı! Katar'a transfer...

Juventus, Medhi Benatia'nın 8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'ta ayrılık açıklandı! Katar'a transfer...
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29 Ocak 2019 00:49
Serie A ekiplerinden Juventus, 31 yaşındaki Medhi Benatia'nın ayrılığını resmen duyurdu.

Juventus, Medhi Benatia'nın 8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.

Ayrıca sözleşmede 8 milyon euroya ek olarak maksimum 2 milyon euro da bonus bulunuyor.

MANU'YU REDDETTİ

İtalya basınında yer alan haberlerde; Benatia'nın Manchester United'ın teklifini reddettiği ve Katar'da 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

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