Juventus'ta ayrılık açıklandı! Katar'a transfer...

Serie A ekiplerinden, 31 yaşındakiayrılığını resmen duyurdu.Juventus, Medhi Benatia'nın 8 milyon euro bonservis bedeliyle Katar temsilcisi Al Duhail'e transfer olduğunu açıkladı.Ayrıca sözleşmede 8 milyon euroya ek olarak maksimum 2 milyon euro da bonus bulunuyor.İtalya basınında yer alan haberlerde; Benatia'nın Manchester United'ın teklifini reddettiği ve Katar'da 5 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.