Juventus'tan Morata'ya transfer izni

Barcelona'nın transfer hedeflerinden biri olan Alvaro Morata için Juventus ve Atletico Madrid yeşil ışık yaktı.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Dusan Vlahovic transferinden önce Morata'ya izin vermeyen Juventus'ta golcü futbolcunun gidişine artık izin verildiği kaydedildi.



Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun bonservisine sahip olan Atletico Madrid'in de transferle ilgili bir sıkıntı yaratmayacağı aktarıldı.



Bu gelişmelerin ardından Morata'nın da menajerine Barcelona ile görüşme yapması için yetki verdiği belirtildi.



BARCELONA'NIN BÜTÇESİ YOK!



Öte yandan son dönemde finansal fair-play anlamında zor günlerden geçen Barcelona'nın, İspanyol futbolcunun maaşı için yeteri kadar bütçesinin olmadığı da çıkan haberde yer aldı.





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