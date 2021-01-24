İtalya Ligi'nde Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Juventus oldu



Juventus'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Arthur ve 71. dakikada Weston McKennie kaydetti.



Ev sahibi Juventus'ta milli futbolcumu Merih Demiral maça yedek kulübesinde başladı, 90. dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna girdi.



Ligde bu sezon iç sahada arka arkaya ilk kez 3 maç kazanan Juventus puanını 36'ya yükseltti. Öte yandan ligde arka arkaya 6 deplasman maçında galibiyet yüzü görmeyen Bologna 20 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Sampdoria'ya konuk olacak. Bologna, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı ağırlayacak.



