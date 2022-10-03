Juan Mata yöneticilik kursuna başlıyor

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Juan Mata, eski takım arkadaşı John Terry ile birlikte FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği kursuna başlamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Juan Mata yöneticilik kursuna başlıyor
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03 Ekim 2022 16:20
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, futbolculuk sonrası kariyerini şimdiden planlamaya başladı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Mata, FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği diplomasını almak için kursa başlayacak. Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen bu kursa Juan Mata'nın dışında eski futbolculardan John Terry, Fernandinho, Tim Cahill ve kadın oyunculardan Carli Lloyd gibi isimler de katılacak.

Spor stratejileri, liderlik ve iletişim gibi derslerin verildiği bu kurstan daha önce Fabio Cannavaro ve Nuno Gomes gibi isimler de mezun olup diploma almıştı.

34 yaşındaki Juan Mata, sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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