Joshua King: 'Şampiyonluk için geldim'

Joshua King, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu.



Joshua King yaptığı açıklamada, "Maçı çevirmek her zaman güzeldir. 1-0 geriye düştükten sonra kazandık. Bu bir hazırlık maçı ama bu sezon pek fazla maç kaybetmedik. Sezon başından bu yana kaybettiğimiz maçlarda da hep 10 kişi kaldık. Antrenman anlamında da iyi bir maç oldu. 9-10 hafta takımdan uzak kaldım, benim açımdan bu nedenle bu maç güzeldi." dedi.



Hedeflerinin kupa kazanmak olduğunu söyleyen King, "Avrupa Ligi'nde gruptan çıktık. Ligde lideriz. Hedefimiz kupalar kazanmak. Hepimiz iyi olursak bunu başarırız." şeklinde konuştu.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Umarım Pedro'nun sakatlığı ciddi değildir, çok önemli biri bizim için. Ligde şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için buraya geldim. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Buna son vermek ve taraftarları sevindirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.





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