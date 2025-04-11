Jose Mourinho'dan golcülere özel terapi

Fenerbahçe'nin iki santrforu Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, bu sezon başarılı bir performans sergiledi fakat son haftalarda gol yollarında suskunlar.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
En-Nesyri, ligdeki son golünü 2 Mart'taki Antalyaspor maçında kaydederken Dzeko ise ligde en son 2 Şubat'taki Rizespor maçında gol attı. Boşnak forvet son 14 resmi maçta yalnızca bir gol kaydedebildi.
Hal böyle olunca teknik direktör Jose Mourinho, ligde kritik viraja girilirken iki golcüsünün yeniden form tutması için çalışmalara başladı.
"KENDİNİZE GELİN"
Portekizli teknik adamın, En-Nesyri ve Dzeko ile sık sık konuşarak onların bu yarışta ne kadar önemli olduğunu ve takımın bu iki golcüye ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair konuşmalar yaptığı belirtildi.
Mourinho, özellikle Kadıköy'deki karşılaşmalarda Dzeko ile En-Nesyri'yi tekrar birlikte oynatmayı planlıyor.
En-Nesyri, ligdeki son golünü 2 Mart'taki Antalyaspor maçında kaydederken Dzeko ise ligde en son 2 Şubat'taki Rizespor maçında gol attı. Boşnak forvet son 14 resmi maçta yalnızca bir gol kaydedebildi.
Hal böyle olunca teknik direktör Jose Mourinho, ligde kritik viraja girilirken iki golcüsünün yeniden form tutması için çalışmalara başladı.
"KENDİNİZE GELİN"
Portekizli teknik adamın, En-Nesyri ve Dzeko ile sık sık konuşarak onların bu yarışta ne kadar önemli olduğunu ve takımın bu iki golcüye ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair konuşmalar yaptığı belirtildi.
Mourinho, özellikle Kadıköy'deki karşılaşmalarda Dzeko ile En-Nesyri'yi tekrar birlikte oynatmayı planlıyor.