Jose Mourinho'dan golcülere özel terapi

Fenerbahçe'nin iki santrforu Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun son haftaları boş geçmesi, teknik direktör Jose Mourinho'yu endişelendiriyor. Portekizli teknik adam, oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan golcülere özel terapi
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11 Nisan 2025 09:22
Fenerbahçe'nin iki santrforu Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, bu sezon başarılı bir performans sergiledi fakat son haftalarda gol yollarında suskunlar. 

En-Nesyri, ligdeki son golünü 2 Mart'taki Antalyaspor maçında kaydederken Dzeko ise ligde en son 2 Şubat'taki Rizespor maçında gol attı. Boşnak forvet son 14 resmi maçta yalnızca bir gol kaydedebildi. 

Hal böyle olunca teknik direktör Jose Mourinho, ligde kritik viraja girilirken iki golcüsünün yeniden form tutması için çalışmalara başladı.

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Portekizli teknik adamın, En-Nesyri ve Dzeko ile sık sık konuşarak onların bu yarışta ne kadar önemli olduğunu ve takımın bu iki golcüye ne kadar ihtiyaç duyduğuna dair konuşmalar yaptığı belirtildi. 

Mourinho, özellikle Kadıköy'deki karşılaşmalarda Dzeko ile En-Nesyri'yi tekrar birlikte oynatmayı planlıyor. 
 
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