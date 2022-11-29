Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme yapan Jorge Jesus'un sezon sonunda mukavele yenileyip yenilemeyeceği camiada büyük merak konusu...
Portekizli hocanın yöneticilerle yaptığı son görüşmede bu konuyla ilgili önemli ipuçları vardı.
"İSTANBUL'DA MUTLUYUM"
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Jesus şunları söyledi: "Bu kulübü İstanbul'u ve bu ülkenin insanlarını seviyorum. Burada çalışmaktan memnunum. Yönetimle de uyum içindeyiz. Bunlar benim için önemli."
F.BAHÇE, UZATMAK İSTİYOR
Jesus'un bu sözleri "Devam etmeye sıcak bakıyor" şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe Jesus'la sezon bitmeden sözleşme uzatmak istiyor.
KISA SÜREDE TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde resmen taraftarların sevgilisi haline geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerde aldığı başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kanaryada bu sezon tek hedef Jorge Jesus yönetiminde şampiyon olmak. Bu anlamda teknik adam yönetimindeki gelişmeler dört gözle takip ediliyor.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI
Jorge Jesus Avrupa'da da Kanarya ile önemli işlere imza attı. Teknik adam Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkarma başarısı gösterdi.
Portekizli hocanın yöneticilerle yaptığı son görüşmede bu konuyla ilgili önemli ipuçları vardı.
"İSTANBUL'DA MUTLUYUM"
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Jesus şunları söyledi: "Bu kulübü İstanbul'u ve bu ülkenin insanlarını seviyorum. Burada çalışmaktan memnunum. Yönetimle de uyum içindeyiz. Bunlar benim için önemli."
F.BAHÇE, UZATMAK İSTİYOR
Jesus'un bu sözleri "Devam etmeye sıcak bakıyor" şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe Jesus'la sezon bitmeden sözleşme uzatmak istiyor.
KISA SÜREDE TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde resmen taraftarların sevgilisi haline geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerde aldığı başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.
TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Kanaryada bu sezon tek hedef Jorge Jesus yönetiminde şampiyon olmak. Bu anlamda teknik adam yönetimindeki gelişmeler dört gözle takip ediliyor.
AVRUPA'DA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATTI
Jorge Jesus Avrupa'da da Kanarya ile önemli işlere imza attı. Teknik adam Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkarma başarısı gösterdi.