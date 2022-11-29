Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme yapan Jorge Jesus'un sezon sonunda mukavele yenileyip yenilemeyeceği camiada büyük merak konusu...Portekizli hocanın yöneticilerle yaptığı son görüşmede bu konuyla ilgili önemli ipuçları vardı.Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Jesus şunları söyledi:Jesus'un bu sözlerişeklinde yorumlandı. Fenerbahçe Jesus'la sezon bitmeden sözleşme uzatmak istiyor.Portekizli teknik adam Fenerbahçe'de kısa süre içerisinde resmen taraftarların sevgilisi haline geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı lacivertlilerde aldığı başarılı sonuçlarla büyük alkış aldı.Kanaryada bu sezon tek hedef Jorge Jesus yönetiminde şampiyon olmak. Bu anlamda teknik adam yönetimindeki gelişmeler dört gözle takip ediliyor.Jorge Jesus Avrupa'da da Kanarya ile önemli işlere imza attı. Teknik adam Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider olarak çıkarma başarısı gösterdi.