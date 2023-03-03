Jorge Jesus kapıyı açık bıraktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddiaları gittikçe güçleniyor.



Tecrübeli teknik adamın tek seçeneği de bununla kalmıyor. Brezilya basını, Serie A ekiplerinden Flamengo'nun da Jesus'u istediğini duyurdu. Portekizli teknik adamın, bu iki teklife de açık kapı bıraktığı iddia edildi.



Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik adam, hem Flamengo'ya olası bir dönüş için hem de Brezilya Milli Takımı'nı devralmak için açık kapı bıraktı. Haberin devamında; Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın Jorge Jesus'un hayali olduğu da vurgulandı.



FLAMENGO TARAFTARLARI JORGE JESUS'U İSTİYOR



2019-20 sezonunda Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran Jesus için ülke basınında şu ifadelere yer verildi:



"Teknik direktör Jorge Jesus, 2020'de Flamengo'dan ayrıldığından beri KırmızıSiyahlı taraftarların hayalinde kaldı. Şu anda Fenerbahçe'de. Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adaylarından biri olan Portekizli çalıştırıcı, haziran ayından itibaren serbest olacak."



Jesus, bir sezon geçirdiği Flamengo'da çıktığı 51 maçta 2.43 maç başına puan ortalaması yakalayarak, 5 kupa sevinci yaşadı. Flamengo'nun şu an teknik direktörü ise Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira...





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