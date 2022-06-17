Jorge Jesus istedi, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kaleci arayışında sona geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli bir isim istemesi sonrası ibre tamamen Ertuğrul Taşkıran'a döndü.
32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de yeniden forma giymeyi çok istiyor. Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi. Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.
32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de yeniden forma giymeyi çok istiyor. Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi. Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.