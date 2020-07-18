Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz gün şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica efsane teknik direktörü Jorge Jesus'un yeniden takımın başına geçtiğini duyurdu.Flamengo kulübünün Jorge Jesus ile yolların ayrıldığını ve teşekkür mesajını duyurduğu Portekizli teknik adamı yüzbinlerce Flamengo taraftarı sosyal medyada adeta alkışlarla uğurlandı. Yaklaşık 1 saat sonra ise Benfica efsane teknik direktörünün yeniden takımın başına geçtiğini taraftarlarına duyurdu.Geçen yıl Brezilya'nın Flamengo takımının başına geçen Jorge Jesus, Brezilya ekibi ile Libertadores Kupası başta olmak üzere bir çok kupa kazanmıştı. Koronavirüs döneminde Kovid-19 testi pozitif çıkan 65 yaşındaki isim asemptomatik olduğunu belirtmiş ve virüsun etkilerini hissetmeden atlattığını açıklamıştı.Benfica özellikle koronavirüs arasının ardından oynanan Portekiz Ligi'nde üst üste puan kayıpları yaşayarak adeta elindeki şampiyonluğu kaybetmiş ve takım otobüsünün taşlanmasına kadar varan taraftar tepkilerinin odak noktası haline gelmişti.Jorge Jesus Benfica'da çalıştığı dönemde 3 kez lig şampiyonluğu, 5 kez Portekiz Kupası, 1 kez Portekiz Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.