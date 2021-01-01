Jordan'ın, Charlotte Hornets için hedefleri!

Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, ekibi için iddialı hedeflerini açıkladı.



NBA All-Star molasına girerken Hornets rahat bir playoff pozisyonunda. Ekip şu anda Doğu'da 7'nci sırayı elinde tutuyor ve 17-18'lik bir dereceye sahip.



Henüz sezonun başlarında olmasına rağmen, takımın sahibi Jordan ekibiyle gurur duyduğunu ve önümüzdeki sezonlarda daha fazlasını bekleyerek, Charlotte'ı oyuncular için önemli bir hedef haline getirmek istediğini belirtti:



"Amacımız tutarlı bir şekilde kazanan bir ekip oluşturmak ve serbest oyuncuların da baktığı bir yer olmak, tıpkı Gordon'ın (Hayward) bu ölü sezonda yaptığı gibi. En önemli şey, genç ve yetenekli oyunculardan oluşan grubumuz, koçluk kadromuz ve tüm Hornets organizasyonumuzdur. Charlotte'ın harika bir şehir olmasıyla birlikte tüm bu faktörler, bizi bir hedef noktası haline getirecek."



