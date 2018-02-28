Jordan Henderson: ''Avrupa'nın en iyisi olabiliriz''

Premier Lig takımlarından'un kaptanı, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda takımının iyi yolda olduğunu söyledi.27 yaşındaki İngiliz futbolcu, ''Yaklaşık 7 yıldır Liverpool'dayım ve bu takım ile çok sayıda başarı kazanmak istiyorum. Önümüzdeki yıllardaÖnemli olan elinden gelen her şeyi yapmak. Doğru yoldayız'' şeklinde konuştu.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 5-0 yenen Liverpool'un kaptanı, ''Henüz bir şey bitmedi. Rövanş maçında da en iyisini yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlar, kurada Liverpool'un gelmesini istemeyecektir'' dedi.