Jordan Henderson: ''Avrupa'nın en iyisi olabiliriz''

Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, İngiliz basınına yaptığı açıklamalarda takımının iyi yolda olduğunu söyledi.
27 yaşındaki İngiliz futbolcu, ''Yaklaşık 7 yıldır Liverpool'dayım ve bu takım ile çok sayıda başarı kazanmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Premier Lig'in ve Avrupa'nın en iyisi olabiliriz. Önemli olan elinden gelen her şeyi yapmak. Doğru yoldayız'' şeklinde konuştu.
''KİMSE LIVERPOOL'U ÇEKMEK İSTEMEYECEK''
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 5-0 yenen Liverpool'un kaptanı, ''Henüz bir şey bitmedi. Rövanş maçında da en iyisini yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlar, kurada Liverpool'un gelmesini istemeyecektir'' dedi.
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27 yaşındaki İngiliz futbolcu, ''Yaklaşık 7 yıldır Liverpool'dayım ve bu takım ile çok sayıda başarı kazanmak istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Premier Lig'in ve Avrupa'nın en iyisi olabiliriz. Önemli olan elinden gelen her şeyi yapmak. Doğru yoldayız'' şeklinde konuştu.
''KİMSE LIVERPOOL'U ÇEKMEK İSTEMEYECEK''
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 5-0 yenen Liverpool'un kaptanı, ''Henüz bir şey bitmedi. Rövanş maçında da en iyisini yapmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlar, kurada Liverpool'un gelmesini istemeyecektir'' dedi.
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