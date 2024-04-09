Joao Felix: "Umarım uzun süre burada olurum"

Barcelona'nın sezon başında kiraladığı Joao Felix takımda kalmak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix: 'Umarım uzun süre burada olurum'
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09 Nisan 2024 16:25
Atletico Madrid'in 126 milyon euro bonservis bedeli ödediği ancak istediği verimi alamadığı Joao Felix önemli açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Barcelona'ya kiralık olarak gelen ve çok mutlu olduğunu söyleyen Joao Felix şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona'da çok mutluyum. Şehri, insanları ve kulübü seviyorum. Durumum net. Soyunma odası da inanılmaz. Bu sezondan sonra da kulüpte kalmayı gerçekten umuyorum."

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona formasıyla 35 resmi maça çıkan Joao Felix bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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